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Transferin hızlı takımlarından , bir daha yaptı. temsilcisi, Boşnak sol bek ’le sözleşme imzaladı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 19:25 ABONE OL
Dzenan Burekovic Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 6'ncı transferini gerçekleştirdi.

Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Adanaspor'dan İrfan, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye'yi renklerine bağlayan İzmir ekibi, Boşnak sol bek Dzenan Burekovic'le de sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1995 doğumlu sol bek Dzenan Burekovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 29 Mayıs 1995 tarihinde Bosna Hersek'in Zenica şehrinde dünyaya gelene Burekovic ülkesinin takımlarından Celik Zenica'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla Vojvodina ve Ujpest takımlarında forma giydi. Dzenan Burekovic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Dzenan Burekovic Göztepe'de
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