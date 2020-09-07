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transferi 'a bildirdi!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın İngiliz ekibi 'den kadrosuna kattığı ’yu taşıyan uçak İstanbul’a indi. Öte yandan sarı kırmızılı takım, Etobo'nun transferini 'a da bildirdi.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 16:59 Son Güncelleme: 7.9.2020 17:20 ABONE OL
Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray'ın anlaştığı Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, kariyerinde hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı? Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo kimdir? Oyuncuyla ilgili merak edilenler haberimizde...

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Oghenekaro Etebo, imza için İstanbul'a geldi. Oyuncuyla ilgili araştırmalar da başladı ve arama motorlarına kim olduğuna dair sorular yazılıyor...

OGHEKARO ETEBO KİMDİR?
9 Kasım 1995'te Nijerya'da doğan Etebo, futbola ülkesini takımlarından Warri Wolves'ta başladı. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde daha önce Feirense, Las Palmas, Stoke City ve Getafe takımlarının formasını giydi. Nijerya Milli Takımı'yla da 31 maça çıkan Etebo, 2 gol kaydetti. Son olarak La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Nijeryalı kariyerinde ise toplamda 160 maça çıktı ve 14 gol atıp 7 asist yaptı.

KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kadrosuna kattığı orta saha Oghenekaro Etebo'yu transfer ettiğini KAP'a da bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Galatasaraylı taraftarlardan Adem Büyük tepkisi! Galatasaray Oghenekaro Etebo'yu KAP'a bildirdi!

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Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!
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