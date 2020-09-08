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'de 3 eksik

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de , ve Lazio'ya transferi gerçekleşmesi beklenen Vedat Muriqi antrenmanda yer almadı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 13:35 ABONE OL
Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2020-21 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11:00'de başlayan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın basına açık son bölümünde ise 5'e 3 top kapma çalışması yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ile dünkü çalışmada bileğine darbe alan Sedar Aziz idmana katılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

JOSE SOSA, TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli Jose Sosa ise takımdan ayrı çalıştı. Salonda çalışmalarına devam eden Arjantinli futbolcu daha sonra sahada düz koşu yaptı. Düz koşunun ardından tekrar salona dönen Sosa çalışmalarına burada devam etti.

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Fenerbahçe'de 3 eksik
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