İşte Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif

Futbol dünyasının geçtiğimiz günlerde en çok konuştuğu konu Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağıydı.

Arjantinli yıldız önce kariyerine başka takımda devam etmek istediğini açıklamış, daha sonra ise kulübün kendisini bırakmadığını ifade ederek 1 yıl daha Barça'da forma giyeceğini belirtmişti.

Messi'nin ayrılmaya karar verdiği dönemde birçok takımdan teklif aldığı ancak en ciddi taliplinin Manchester City olduğu aktarılmıştı. İngiliz devinin süper yıldıza yaptığı teklif ortaya çıktı.

İşte City'nin Messi'ye yaptığı teklif:

Ağustos 2020: 100 milyon euro

Ağustos 2021: 100 milyon euro

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu: 20 milyon euro.