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Sörloth'u isteyen 'e tokadı

Alman ekibi , Sörloth'un transferi için üzerinden 'a baskı kurmaya çalıştı. Ancak Leipzig, İngilizler'den umduğu yanıtı alamadı.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 ABONE OL
Sörloth'u isteyen Leipzig'e İngiliz tokadı

Trabzonspor ile Leipzig arasında Alexander Sörloth için pazarlıklar devam ediyor.

Alman ekibinin 19+3 milyon Euro olarak revize ettiği teklif de yeterli bulunmayınca Leipzig dolaylı yollara saptı. Alman ekibi, Sörloth'un bonservisini elinde tutan Crystal Palace ile temas kurarak bordomavilileri indirime zorlamak istedi.

Ancak İngiliz kulübü, oyuncunun Trabzon'da kiralık oynadığı ve şu an her iki kulübün de Sörloth üzerinde hak sahibi olduğu yanıtını verdi. Trazonspor yönetiminin ise Leipzig'in bu hamlesinden dolayı kızgın olduğu ifade edildi.

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Sörloth, ülkesi Norveç'in Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda'yı 5-1 yendiği maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

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Sörloth'u isteyen Leipzig'e İngiliz tokadı
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