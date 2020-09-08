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tarih yazmaya devam ediyor!

'un dünya yıldızı , Portekiz'in 'le deplasmanda oynadığı ve 2-0'lık skorla kazandığı maçta tarihe geçti. Yıldız futbolcu milli forma altında 100'üncü golüne ulaştı. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim olmuştu.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 00:07 Son Güncelleme: 9.9.2020 00:08 ABONE OL
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gecenin dikkat çeken maçı ise İsveç ile Portekiz arasında oynandı.

Portekiz deplasmanda rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın gollerine ise Ronaldo imza attı.

DALYA DEDİ

Ronaldo kritik maçta attığı gollerle Milli Takım'da 101 gole ulaştı ve adını tarihe yazdırdı.

Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu.

Portekiz, bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İsveç ise puanla tanışamadı.

Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında Fransa'ya konuk olacak. İsveç ise deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

Danimarka 0-0 İngiltere
Belçika 5-1 İzlanda
Fransa 4-2 Hırvatistan
İsveç 0-2 Portekiz
Güney Kıbrıs 0-1 Azerbaycan
Lüksemburg 0-1 Karadağ
Ermenistan 2-0 Estonya
Gürcistan 1-1 Kuzey Makedonya

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Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor!
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