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TFF 1. Lig ekibine corona virüsü şoku! Test sonuçları...

dakika corona virüsü haberleri... , kulüp içerisinden 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 15:41 Son Güncelleme: 8.9.2020 15:45 ABONE OL
Son dakika corona virüsü haberleri... Ümraniyespor, kulüp içerisinden 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklama

''Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır''

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TFF 1. Lig ekibine corona virüsü şoku! Test sonuçları...
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