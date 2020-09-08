TFF 1. Lig ekibine corona virüsü şoku! Test sonuçları...
Son dakika corona virüsü haberleri... Ümraniyespor, kulüp içerisinden 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 8.9.2020 15:41Son Güncelleme: 8.9.2020 15:45ABONE OL
Son dakika corona virüsü haberleri... Ümraniyespor, kulüp içerisinden 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklama
''Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır''