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transferini bitiriyor

'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden , çalışmalarını sürdürüyor. temsilcisinin, Belçikalı kanat ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 20:00 ABONE OL
Başakşehir Nacer Chadli transferini bitiriyor

Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile imza aşamasına geldi.

Oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlayan Medipol Başakşehir yönetimi, futbolcunun kulübü Monaco ile de bonservis konusunda anlaştı. Chadli'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Nacer Chadli, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Anderlecht'te kiralık olarak forma giyerken, çıktığı 17 lig maçında 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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Başakşehir Nacer Chadli transferini bitiriyor
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