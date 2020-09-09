Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye flaş teklif!

Başkanı 'ye flaş teklif!

Başkanı , Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinden istifa etti. Bunun üzerine ekipleri, başkanlığı Başkanı 'ye teklif etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 13:24 Son Güncelleme: 9.9.2020 13:25 ABONE OL
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye flaş teklif!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz saatlerde Kulüpler Birliği'ndeki başkanlığından istifasını sunarak diğer kulüp başkanlarına bildirmişti.

Sepil'in istifasının ardından boşta kalan görev, kulüpler tarafından oy birliğiyle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teklif edildi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanlığı'ndaki yoğun temposu nedeniyle Ahmet Nur Çebi, teklifi reddetti. Kulüp başkanları ile Çebi, konuyu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirecek.

Son Dakika: Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...
Dünyanın en yararlı gıdası olduğu ortaya çıktı!
Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
Sacit Aslan ile Mehmet Aslan babaları Fahrettin Aslan'ın mirasını bölüşemedi! Usulsüzlük iddiası...
8 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram ve çeyrek altın fiyatı 9 Eylül Çarşamba
Son dakika haberi: İstanbul gece 4.3'lük Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 8 Eylül bugün ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye flaş teklif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA