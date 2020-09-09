Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye flaş teklif!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz saatlerde Kulüpler Birliği'ndeki başkanlığından istifasını sunarak diğer kulüp başkanlarına bildirmişti.
Sepil'in istifasının ardından boşta kalan görev, kulüpler tarafından oy birliğiyle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teklif edildi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanlığı'ndaki yoğun temposu nedeniyle Ahmet Nur Çebi, teklifi reddetti. Kulüp başkanları ile Çebi, konuyu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirecek.Son Dakika: Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti