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'a Nijeryalı orta saha! ...

Son dakika haberleri... 'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta saha transferi için Nijeryalı 'yi gündemine aldı. Obi, 'ın 'dan da öğrencisi.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 12:28 ABONE OL
Beşiktaş'a Nijeryalı orta saha! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş'la ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Tggialloblu adlı sitede yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chievo'da bulunan Joel Obi'yi gündemine aldı.

Beşiktaş ile birlikte tecrübeli orta saha için Serie A'ya bu sezon yükselen Spezia'nın da devrede olduğu bildirildi. Chievo ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Obi, geride bıraktığımı sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

1991 doğumlu Nijeryalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi...

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Beşiktaş'a Nijeryalı orta saha! Sergen Yalçın...
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