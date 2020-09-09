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Vedat'tan gelecek parayla Batshuayi alacak

Lazio'ya satılan 'nin yerini çok önemli bir golcüyle kapatmayı planlayan , Belçikalı yıldız için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibi ile pazarlık masasına oturduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 01:01 Son Güncelleme: 9.9.2020 01:50 ABONE OL
Fenerbahçe Vedat'tan gelecek parayla Batshuayi alacak

Takımın en önemli parçalarından Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketleniyor.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızdan gelecek parayla çok kaliteli bir forvet almak istiyor. Yönetim dünyaca ünlü bir isimle temaslara
başladı.

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Michy Batshuayi.

Sarı-Lacivertlilerin Belçikalı yıldızın menajeri ve Chelsea kulübü ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. 26 yaşındaki ismin, İngiliz kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil.

Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak.

Ada basını Chelsea'nin Batshuayi'yi kadroda düşünmediği için bonserviste indirim yapacağını yazdı. Öte yandan oyuncunun değeri, Transfermarkt'a göre 14 milyon euro.

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Fenerbahçe Vedat'tan gelecek parayla Batshuayi alacak
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