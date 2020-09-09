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’den bomba ! 27 milyon Euro’luk yıldız...

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe bombayı patlatmak üzere. Orta sahaya transfer yapmak isteyen sarı lacivertli takım, bomba bir ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 10:55 Son Güncelleme: 9.9.2020 10:57 ABONE OL
Fenerbahçe'de Christian Eriksen bombası!

şampiyonu için bu kez İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe'de Christian Eriksen bombası!

Birçok bölgeye takviye yapan ve çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin Christian Eriksen için düğmeye bastığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Christian Eriksen bombası!

İspanya'da yayın yapan Todofishajes'te yer alan haberde İnter'in gözden çıkardığı 28 yaşındaki 10 numaranın transferinde görüşmelerin devam ettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de Christian Eriksen bombası!

İtalyan ekibinin geçtiğimiz sezon 40 milyon bedelle kadrosuna kattığı Danimarkalı yıldızın da İnter'den ayrılmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Christian Eriksen bombası!

İtalyan ekibinin teknik direktörü Antonio Conte ile sorun yaşadığı kaydedilen Eriksen'in kulüp bulması için menajerine de talimat verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Christian Eriksen bombası!

Bu süreçte devreye giren 'nin satın alma opsiyonuyla tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu ve transferde tüm şartları zorladığı vurgulandı.

Fenerbahçe'de Christian Eriksen bombası!

Kariyerinde Ajax, Tottenham ve İnter formaları giyen Eriksen, Danimarka Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe’den bomba transfer! 27 milyon Euro’luk yıldız...
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