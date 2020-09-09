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istedi! 'e gitti

, orta sahaya etmek istediği Ismaila Coulibaly'i elinden kaçırdı. 19 yaşındaki Malili futbolcu, İngiltere 'e transfer oldu. İşte transfer olduğu takım ve detaylar...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 12:55 Son Güncelleme: 9.9.2020 13:06 ABONE OL
Galatasaray istedi! Premier Lig'e gitti

Mario Lemina ve Seri'nin ayrılığının ardından orta saha arayışlarına hız veren Galatasaray ilk olarak Stoke City'den Etobo ile anlaşma sağladı. O bölgeye bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım Ismaila Coulibaly'i gündemine almıştı ancak 19 yaşındaki genç yıldız adayı Sheffield United'ın yolunu tuttu.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Ismaila Coulibaly, 2 milyon euroya Sheffield United'a transfer oldu ve üç yıllığına Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı.

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Malili orta saha oyuncusu Ismael Coulibaly'nin İngiltere'ye transfer olmak üzereyken rağmen prosedürler gereği gidemediği ve Belçika'ya kiralandığı kaydedildi. Premier Lig ekibi Sheffield United'ın talip olduğu oyuncunun ülkesinin Milli takımında oynamaması sebebiyle çalışma izni almasının mümkün olmadığı belirtildi.

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Galatasaray istedi! Premier Lig'e gitti
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