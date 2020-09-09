Galatasaray'da yıldız isim takımdan ayrıldı! Adem Büyük....

Sarı kırmızılı takımda geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Adem Büyük, eski takımına döndü.Galatasaray, bu ayrılığı KAP'a da bildirdi. Adem Büyük, yeni sezonda Yeni Malatyaspor forması giyecek.Adem Büyük, 1 sezon forma giydiği Galatasaray'da 34 maçta 11 gol 1 asistlik performans gösterdi. Büyük kariyeri boyunca ise, 327 maçta 96 gol 37 asistle oynadı.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Sarı kırmızılı takım Adem Büyük'ün ayrılığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI!

Galatasaray'dan ayrılarak Yeni Malatyaspor'un yolunu tutan Adem Büyük, yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor, bu transferi sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır." sözleriyle duyurdu.









GALATASARAY'DAN ADEM BÜYÜK'E TEŞEKKÜR!

Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından takımdan ayrılan Adem Büyük için teşekkür mesajı yayımladı.Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından takımdan ayrılan Adem Büyük için teşekkür mesajı yayımladı.





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