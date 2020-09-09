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'dan açıklama geldi! 'un menajerine yüksek komisyon ödendi mi?

, oyuncu 'un menajerine 500 bin euro komisyon ödendiğine dair çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takım, futbolcuların menajerlerine yüksek komisyon ödendiği iddialarını yalanlarken, adı geçen menajere verilen ücretin içinde geçmiş dönem borçlarının da olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 18:57 Son Güncelleme: 9.9.2020 18:59 ABONE OL
Galatasaray'dan açıklama geldi! Donk'un menajerine yüksek komisyon ödendi mi?

Galatasaray resmi sitesi aracılığıyla, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerle ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

Basında bugün çıkan bir haberde, Hollandalı Donk'un sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılı takımın, oyuncunun menajerine 500 bin euro komisyon ödediği iddia edildi.

Transfer edilen futbolcuların menajerlerine yüksek komisyon ödendiği iddialarını yalanlayan Galatasaray, Donk'un menajerine yapılan ödemenin ise geçmiş dönem borçlarını da kapsadığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde çeşitli mecralarda kulübümüzün, futbolcu menajerlerine yüksek komisyon ücretleri ödediği şeklinde asılsız iddialar içeren haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü"

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Galatasaray'dan açıklama geldi! Donk'un menajerine yüksek komisyon ödendi mi?
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