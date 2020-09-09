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'ın teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takım orta sahaya Etebo takviyesinden sonra bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Bu isimlerin en başında 'nın takımında forma giyen yer alıyor. Aslan, gurbetçi futbolcu için teklifini sunarken B planını da hazırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 07:11 Son Güncelleme: 9.9.2020 07:13 ABONE OL
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

'da ligin başlamasına kısa bir süre kala için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 8 numara için Karo Etebo'yu bitiren sarı-kırmızılı ekipte ön libero için de hedef

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

Geçen sezon 'dan Emre Mor'u kiralayan , Okay için İspanyol ekibine öncelikli olarak 1 milyon euro teklif etti.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

Ancak Celta, 26 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro'luk da satın alma bedeli talep etti. Bu rakamları fazla bulan Cimbom, 500 bin Euro zam yaptı ve 1.5 milyon euro'ya çıktı.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar, yapılacak sözleşmeye de 5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurarak anlaşma zemini arıyor. Şimdi İspanyol kulübünden yanıt bekleniyor. Öte yandan 'ın 'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile 'ya olan ile prensipte anlaştığı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

Teknik direktör ile yeniden kendisini göstermek isteyen başarılı futbolcu, kabul etmesi halinde yeniden 'nin yolunu tutacak. 'dan bir sezon için 1.5 milyon euro ücret alacak.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
'nun ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 'da 26 maça çıktı, 2 asistlik performans sergiledi. Şu anki Transfermarkt değeri 6 milyon euro...

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

310
Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 310 karşılaşmaya çıkarken, 24 gol atmayı başardı, 14 de asist yaptı.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

G.SARAY'IN B PLANI ELNENY
'yu kiralamak isteyen amacına ulaşamazsa yine tanıdık bir ismi gündemine alacak: Mohamed Elneny. Geçen sezon 'ta forma giyen Elneny, 'e geri dönmüştü. Liverpool'a karşı kazanılan Community Shield maçında forma giyen Mısırlı yıldız hazırlık kampında iyi bir performans göstermesine rağmen kadroda düşünülmüyor.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

Sampdoria'nın ilgilendiği Elneny'yi menajerler 6-8 numara arayan 'a önerdi. 28 yaşındaki oyuncunun da teklif gelmesi halinde Florya'yı tercih edeceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır

ARSENAL'DE ŞANSI KALMADI
Orta saha oyuncuları 'dan Houssem Aouar ve 'den Partey'yi kadrosuna katmaya hazırlanan , forma şansı bulamayacak Elneny'yi tekrar kiralama kararı aldı. , 'dan gelecek 'Okay' yanıtına göre Arsenal ile temasa geçecek

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Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı! B planı da hazır
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