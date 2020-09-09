Gökhan Töre'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde!

Gökhan Töre tekrar Beşiktaş yolunda. A Spor'un haberine göre Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre'nin menajeri Beşiktaşlı yetkililer ile görüşmek için Nevza Demir Tesisleri'ne geldi. Kariyeri boyunca Hamburg, West Ham, Rubin Kazan gibi takımların formasını giyen Töre, en çok maça ise Beşiktaş forması ile çıktı. Siyah beyazlılarda 120 maça çıkan Gökhan Töre, 19 gol 29 asistlik katkı vermişti.

Gurbetçi futbolcu, Beşiktaş haricinde Türkiye'de sadece Yeni Malatyaspor forması giydi. 28 yaşındaki kanat, Yeni Malatyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon 28 maçta 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.



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