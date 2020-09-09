Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gökhan Töre'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde!

'nin menajeri tesislerinde!

Son dakika haberleri... 'dan ayrılan 'nin menajeri, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için tesislere geldi. A Spor'un haberine göre taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 14:21 Son Güncelleme: 9.9.2020 14:46 ABONE OL
Gökhan Töre'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde!

Gökhan Töre tekrar Beşiktaş yolunda. A Spor'un haberine göre Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre'nin menajeri Beşiktaşlı yetkililer ile görüşmek için Nevza Demir Tesisleri'ne geldi. Kariyeri boyunca Hamburg, West Ham, Rubin Kazan gibi takımların formasını giyen Töre, en çok maça ise Beşiktaş forması ile çıktı. Siyah beyazlılarda 120 maça çıkan Gökhan Töre, 19 gol 29 asistlik katkı vermişti.

Gurbetçi futbolcu, Beşiktaş haricinde Türkiye'de sadece Yeni Malatyaspor forması giydi. 28 yaşındaki kanat, Yeni Malatyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon 28 maçta 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe açıklaması!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...
Dünyanın en yararlı gıdası olduğu ortaya çıktı!
Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
Sacit Aslan ile Mehmet Aslan babaları Fahrettin Aslan'ın mirasını bölüşemedi! Usulsüzlük iddiası...
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları haberi: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
8 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
Son dakika haberi: İstanbul gece 4.3'lük Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları
Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan Töre'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA