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Kartal'a sürpriz golcü! 'in ikramı

'taki sözleşmesini tek taraflı fesheden 'i kadrosuna katan İspanyol ekibi , siyah-beyazlı takımla 'lık olmuştu. Beşiktaş'ın 2 milyon euro tazminat istediği Real Betis, siyah-beyazlılara 24 yaşındaki Paraguaylı golcüsü 'yı önerdi.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 11:21 ABONE OL
Kartal'a sürpriz golcü! Real Betis'in ikramı

Beşiktaş'ta santrfor arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar tartışılmayacak bir golcüyle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Ze Luis, Cisse, Kalinic ve Aboubakar gibi listesindeki isimlerle anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a İspanya'dan sıra dışı bir teklif geldi. La Liga ekibi Real Betis bir süredir Beşiktaş'la kriz yaşıyordu. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis'le sözleşme imzalamıştı.

BETIS'TEN ÇARPICI TEKLİF!

Beşiktaş da bu feshi haksız bularak konuyu FIFA'ya taşımış ve Real Betis'ten de 2 milyon euro tazminat talep etmişti. Lig başlamadan Ruiz'in transferini tescil ettirmek isteyen İspanyol ekibi, siyah-beyazlıları ikna etmek için çarpıcı bir teklifte bulundu.

HOCA KARAR VERECEK

Beşiktaş'ın uzun süredir golcü aramasını fırsat bilen Real Betis'in yöneticileri, geçen sezon İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralanan Paraguaylı milli futbolcu Antonio Sanabria'yı Beşiktaş'a önerdi. Yapılan teklifin detayları da çok cazip. Yirmi dört yaşındaki golcü oyuncu bir yıllığına kiralanacak.

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Kartal'a sürpriz golcü! Real Betis'in ikramı
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