Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mehmet Sepil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Sepil hangi kulübün başkanı, serveti ne kadar?

kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Sepil hangi kulübün başkanı, serveti ne kadar?

Kısa bir süre önce yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen sürpriz bir kararla görevinden istifa etti. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, Mehmet Sepil'in hayatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Şu anda Göztepe kulübünün başkanı olan Mehmet Sepil, 500 milyon dolarlık serveti ile de Türkiye'nni enn zengin iş insanları arasında yer alıyor. Peki, , kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Mehmet Sepil'in biyografisi...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 11:45 ABONE OL
Mehmet Sepil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Sepil hangi kulübün başkanı, serveti ne kadar?

Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan sürpriz istifa kararı sonrasında hayatı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Hali hazırda Göztepe'nin başkanı olan Sepil, 500 milyon doları aşkın serveti ile Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında bulunuyor. Yaşanan bu son dakika istifa kararının ardından ise 'Mehmet Sepil kimdir, kaç yaşında, nereli ve serveti ne kadar?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Mehmet Sepil kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, biyografisi...

MEHMET SEPİL KİMDİR?

Mehmet Sepil, 8 Mart 1955 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunudur.

Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı. 2011'de İngiliz şirketi ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren bir petrol şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı olarak belirlenmişti.

Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor. İzmir, Alsancak'ta Mancar isimli bir mekanı vardır. Mehmet Sepil ayrıca Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir. İşleri nedeniyle bütün dünyayı gezdiği bilinir.

Bir dönem Japonya'da okumayı istemiş ancak ailesi izin vermemiştir. Genellikle takım elbise giymek yerine spor ve modern giyinmektedir. 3 Kasım 2017 tarihinde 98 yaşındaki annesi Aliye Sepil hayatını kaybetmiştir.

2014 yılında Göztepe'yi 7,5 milyon dolar karşılığında satın almış ve kulübün bütün borçlarını üstlenmiştir. Kulüp içerisinde ciddi bir yapılandırma başlatmıştır. 3 yıl içerisinde Göztepe'yi 2. Lig'den, Süper Lig'e çıkarmış ve kulübün 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermiştir.

Son Dakika: Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...
Dünyanın en yararlı gıdası olduğu ortaya çıktı!
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı
Sacit Aslan ile Mehmet Aslan babaları Fahrettin Aslan'ın mirasını bölüşemedi! Usulsüzlük iddiası...
Son dakika haberi: İstanbul gece 4.3'lük Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları
8 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 8 Eylül bugün ne kadar?
Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Sepil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Sepil hangi kulübün başkanı, serveti ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA