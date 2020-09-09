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Son dakika haberi: transferinde kriz çıktı! ...

Son dakika haberi... Sarı lacivertlilerden ayrılması beklenen Garry Rodriguesile ilgili basınında flaş bir habere yer verildi. Haberde 'un, Al İttihad ile anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'nin Rodrigues ile ayrılığa dair uzlaşma sağlayamaması nedeniyle Yunan ekibinin transferden vazgeçebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.9.2020 19:36 Son Güncelleme: 9.9.2020 19:43 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Garry Rodrigues transferinde kriz çıktı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Garry Rodrigues'e Yunan temsilcisi Olimpiakos kancayı atmıştı ve kırmızı-beyazlıların, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedilmişti.

Aradan geçen zamanın ardından Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile henüz anlaşamaması, Komşu'da huzursuzluğa neden oldu.

Fosonline.gr'de yer alan bilgilere göre Olimpiakos'un 1. önceliği Garry Rodrigues ancak her an bu girişim, geri tepebilir.

Yunan temsilcisinin Rodrigues'in bonservisinin bulunduğu Al İttihad ile el sıkışmasına rağmen Fenerbahçe'nin, sözleşme feshi için Rodrigues ile anlaşamaması Olimpiakoslu yetkilileri tedirgin ediyor.

Eğer Fenerbahçe, en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa Olimpiakos transferden vazgeçecek ve Levi Garcia'ya yönelecek.

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Son dakika transfer haberi: Garry Rodrigues transferinde kriz çıktı! Fenerbahçe...
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