Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen ve Marlon sakatlandı

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Yunus Emre Sel: Trondsen'in sakatlığının hafif olmadığı söyleniyor

TRONDSEN SAKATLANDI

Trondsen'in durumunun ilk bulgulara göre ciddi olduğu, oyuncunun antrenman esnasında bir pozisyonda yere yığıldığı ve ayağından ses geldiğini söylediği öğrenildi. Durumu ise çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Norveçli oyuncunun bağlarında bir sorun olmasında şüpheleniliyor.

MARLON'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Yeni transferlerden Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki defan oyuncusunun yeniden bir MR'ı daha çekilecek.

Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği çekilecek MR'ların ardından belli olacak.

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