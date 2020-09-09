Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen ve Marlon sakatlandı

'un yeni transferi Trondsen ve Marlon sakatlandı

maçı hazırlıklarını sürdüren 'da yeni transfer Trondsen, bugünkü antrenmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı. Durumu, çekilecek sonrasında belli olacak. Bordo-mavililerin bir diğer yeni transferi Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 19:53 Son Güncelleme: 9.9.2020 20:36 ABONE OL
Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen ve Marlon sakatlandı

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Yunus Emre Sel: Trondsen'in sakatlığının hafif olmadığı söyleniyor

TRONDSEN SAKATLANDI

Trondsen'in durumunun ilk bulgulara göre ciddi olduğu, oyuncunun antrenman esnasında bir pozisyonda yere yığıldığı ve ayağından ses geldiğini söylediği öğrenildi. Durumu ise çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Norveçli oyuncunun bağlarında bir sorun olmasında şüpheleniliyor.

MARLON'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Yeni transferlerden Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki defan oyuncusunun yeniden bir MR'ı daha çekilecek.

Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği çekilecek MR'ların ardından belli olacak.

TFF 6 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...
Dünyanın en yararlı gıdası olduğu ortaya çıktı!
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Prof. Ersoy: "Daha büyük bir depremi..."
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları haberi: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı
8 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
Gülşah Suna o isimleri topa tuttu! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den elenen Masterchef yarışmacısına destek!
Sacit Aslan ile Mehmet Aslan babaları Fahrettin Aslan'ın mirasını bölüşemedi! Usulsüzlük iddiası...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen ve Marlon sakatlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA