Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta rota yeniden Kalinic!

'ta rota yeniden Kalinic!

Yeni sezonda kadrosunu forvet transferi ile güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren 'ta rota yeniden Kalinic'e döndü. Hırvat golcü bonservisini alabilirse imza için gelecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 01:10 ABONE OL
Beşiktaş'ta rota yeniden Kalinic!

Aboubakar için 'Sağlam raporu' isteyen siyah-beyazlılar, rotasını A. Madrid'in forveti Kalinic'e çevirdi. Hırvat golcü bonservisini alabilirse imza için gelecek.

Beşiktaş'ta tüm gözler santrfor transferine çevrilmiş durumda. Sergen Yalçın'ın ismini resmen dile getirdiği Aboubakar için 'Sağlam raporu' şartı koşan Kara Kartal, rotasını yeniden Nikola Kalinic'e çevirdi. Kulübü Atletico Madrid ile 1 senelik daha sözleşmese bulunan 32 yaşındaki forvet için İspanyol ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, rakamı 2.5 milyon Euro'dan daha aşağıya indiremezken, Hırvat oyuncuyla görüşerek "Bonservisini alabilirsen, bu işi hemen bitiririz" teklifini yaptı.

İKİ FARKLI YOL VAR
Tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'a "Bana 1 hafta süre verin, kulübümle görüşeyim" yanıtını verdiği ifade edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği santrfor adayları arasında ilk isim Kalinic olurken, yönetimin de oyuncunun senelik ücreti konusunda takım dengelerin bozmadan bir ayarlama formülü üzerinde çalıştığı öğrenildi. Beşiktaş, Kalinic'e senelik 2 milyon Euro önerirken, bonservis sorunu çözülmezse kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

ÜÇ GOLCÜ BEKLEMEDE
Siyah-beyazlılar, santrfor listesindeki adaylardan Aboubakar'ın 'temiz' kağıdını bekliyor. Bir diğer aday Ze Luis için Porto, 2.5 milyon Euro kiralama 7.5 milyon Euro kesin satın alma bedelinde ısrar edince, görüşmeler şimdilik durdu. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Papiss Cisse ise 1.5 milyon Euro'da diretince transferde bir ilerleme kaydedilmedi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı! 10 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar sorgulama ekranı
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Yüksek ateş, boğaz ağrısı dışında KOVİD-19 hastalığı belirtileri ile ilgili yeni keşifler!
Son Dakika Haberi! 10 Eylül Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 10 Eylül 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Koronavirüs aşısı için Türk bilim insanı Uğur Şahin tarih verdi! 'Aşı mükemmele yakın'
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar!
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF yaz okulu online sınav sonuçları açıklanma tarihi
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü göstererek paylaşım yaptı!
Uzmanlar uyardı! Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız...
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği! Gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
Son dakika: İstanbul'da çile başlıyor! İBB en yoğun metro istasyonlarını kapatıyor! Tam 14 ay sürecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta rota yeniden Kalinic!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA