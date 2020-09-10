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gözünü yıldız ismine dikti!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılarda , gözünü yıldız ismine dikti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:12 Son Güncelleme: 10.9.2020 10:14 ABONE OL
Sergen Yalçın gözünü ezeli rakibin yıldız ismine dikti!

Yeni sezon öncesinde hem ligde hem de Avrupa'da önemli hedefleri bulunan Siyah-Beyazlılar, alternatifli bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Sergen Yalçın gözünü ezeli rakibin yıldız ismine dikti!

Bu doğrultuda 'dan gelen rapor üzerine hareket eden 'ın, ezeli rakibi 'nin Milli orta sahası için ısrarını sürdürdüğü öğrenildi.

Sergen Yalçın gözünü ezeli rakibin yıldız ismine dikti!

Sarı- Lacivertliler'in bu sezon özellikle orta alana yaptığı; ve Mert Hakan Yandaş gibi transferlerin ardından ilk 11'de görev şansı azalan 25 yaşındaki futbolcunun da faktörü sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu bakabileceği belirtildi.

Sergen Yalçın gözünü ezeli rakibin yıldız ismine dikti!

BÖYLELİKLE BEDAVA GİTMEYECEK...
Fanatik'in haberine göre ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunmaları sebebiyle Ozan için para yerine takasta oyuncu kullanmayı düşünen Yönetimi'nin, bu doğrultuda bu oyuncu için 'ye Dorukhan Toköz'ü önerebileceği konuşuluyor.

Sergen Yalçın gözünü ezeli rakibin yıldız ismine dikti!

Maaşında beklediği kadar iyileştirme yapılmaması sebebiyle gelecek yıl sona erecek kontratını uzatmama kararı alan Dorukhan'ı bu şekilde değerlendirmeye sıcak bakan yönetim, böylelikle oyuncusunu seneye ücretsiz elinden kaçırmamış olacak...

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Sergen Yalçın gözünü ezeli rakibin yıldız ismine dikti!
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