Sergen Yalçın gözünü ezeli rakibin yıldız ismine dikti!

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Fanatik'in haberine göre ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunmaları sebebiyle Ozan için para yerine takasta oyuncu kullanmayı düşünen Beşiktaş Yönetimi'nin, bu doğrultuda bu oyuncu için Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz'ü önerebileceği konuşuluyor.