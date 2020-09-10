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Son dakika: 'da corona virüsü vakası!

'in başlamasına artık sayılı saatler kala, takımlar corona virüsü testlerine girmeye devam ediyor. Ligin köklü ekiplerinden 'da bir idari personelin corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde 1 . ." denildi.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 12:12 Son Güncelleme: 10.9.2020 12:34 ABONE OL
Son dakika: Kayserispor'da corona virüsü vakası!

Süper Lig'in başlamasına artık sayılı saatler kala, takımlar corona virüsü testlerine girmeye devam ediyor. Ligin köklü ekiplerinden Kayserispor'da bir idari personelin corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır." denildi.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"9 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde 1 idari personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Personelimizin izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır."

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Son dakika: Kayserispor'da corona virüsü vakası!
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