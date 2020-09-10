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1. Lig maçları 'den yayınlacacak

Son dakika 1. Lig haberi... TFF 1. Lig'de öncesi futbolseverlere müjdeli bir haber geldi. , TFF 1. Lig'in yayın haklarını aldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 19:21 ABONE OL
TFF 1. Lig maçları TRT'den yayınlacacak

TFF 1. Lig maçları yeni sezonda TRT tarafından yayınlanacak.

Digitürk, Süper Lig kulüplerinden yıllık 500 milyon dolar olan yayın ihalesi tutarında yüzde 56'ya varan indirim isterken, TFF 1. Lig yayınını da kârlı olmadığı gerekçesiyle bırakmak istediğini TFF'ye bildirmişti.

TFF de bu konuda TRT ile el sıkıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TRT sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT'de. TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında." ifadeleri kullanıldı.

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TFF 1. Lig maçları TRT'den yayınlacacak
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