Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. İlk kez 21 takımla oynanacak ligin açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Erol Bulut yönetiminde yeniden yapılanan ve adeta yeni bir takım kuran sarı-lacivertliler, takımın başına Tomas'ı getiren Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak sezona iyi başlamak istiyor.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Müsabakayı deneyimli hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey.

İKİ TAKIM DA ÖNEMLİ TRANSFERLERE İMZA ATTI...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yoğun mesai harcayan Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Enner Valencia, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Mauricio Lemos, Thiam ve Sinan Gümüş'ü transfer etti.

Çaykur Rizespor ise Selim Ay, Loïc Rémy, Fabrício Baiano, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Nadir Ciftci, Yasin Pehlivan, Konrad Michalak, Akhmat Grozny ve Atakan Akkaynak'ı kadrosuna kattı.

YENİ SEZON 21 TAKIMLA OYNANACAK...

Süper Lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak sezon tam 42 hafta sürecek. 420 maçın yapılacağı ligde ilk devre 24 Ocak 2021, sezon ise 16 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Yapılan planlamaya göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Pandemi önlemleri doğrultusunda Süper Lig'de ilk yarısında tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Sezon bitiminde 4 takım küme düşecek.