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'de 1 ve 1 ayrılık!

Son dakika haberleri | Yeni sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, limit sorununu da ortadan kaldırdı. Bankalar Birliği ile anlaşma imzalayan sarı-lacivertliler yeni transferlerine tek tek lisans çıkarttı. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde bir yeni ismin daha takıma katılacağı öğrenildi. Ancak Kanarya'da beklenmedik bir ayrılık da yaşanacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 09:56 Son Güncelleme: 11.9.2020 10:06 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 1 transfer ve 1 ayrılık!

Transferin en hızlı takımı bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan Wolfsburg'un Kongolu stoperi 'ı bitirdi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 1 transfer ve 1 ayrılık!

Geçtiğimiz hafta Tisserand ile prensip anlaşmasına varan yönetimi, Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. Dün akşam itibarıyla aradaki tüm pürüzler çözüldü.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 1 transfer ve 1 ayrılık!

27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde 'a gelmesi bekleniyor. Tisserand sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa 4 yıllık imzayı atacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 1 transfer ve 1 ayrılık!

2018 yılında Ingolstadt'tan 7 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a olan tecrübeli stoper geçen sezon 23 resmi maçta forma giydi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 1 transfer ve 1 ayrılık!

Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Tisserand 6 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 1 transfer ve 1 ayrılık!

ZANKA YOLCU!

'ın transferi sonrası kadrodaki stoper sayısı 5'e çıktı. Yönetim kısa süre içinde Zanka ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)

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Fenerbahçe'de 1 transfer ve 1 ayrılık!
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