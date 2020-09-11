Menemenspor 0-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1.Lig 2020-2021 sezonu açılış maçında Altınordu, Menemenspor'u 2-0 mağlup etti. İzmir ekiplerinden Altınordu'ya Menemenspor önünde galibiyeti Burak İnce ve Metehan Mimaroğlu'nun golleri getirdi.
İki takım geçen sezon son hafta maçında karşılaşmış ve mücadele 1-1 berabere sona ermişti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Altınordu, İzmir derbisinde konuk olduğu Menemenspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Sezona 3 puanla başlayan Altınordu'nun gollerini 84'üncü dakikada Burak, 87'nci dakikada Metehan attı.
11'inci dakikada Menemenspor'un soldan kazandığı serbest vuruşta Tayfun'un ceza sahasına ortasında yerden seken topu kaleci Erhan kornere tokatladı.
23'üncü dakikada Altınordulu Metehan sol çaprazdan yerden vurdu, kaleci Selmani kucağına gelen topu kontrol etti.
36'ncı dakikada Altınordu gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
56'ncı dakikada Menemenspor defansının hatasında topla buluşan Metehan, karşı karşıya kaldığı kaleci Selmani'yi geçip vurdu, son anda çizgi önünde topa ayak koyan Furkan gole izin vermedi.
78'nci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı serbest vuruşta Burak arka direğe kesti. Bomboş pozisyondaki Yusuf'un kafa şutunda top yandan dışarı gitti.
84'üncü dakikada Altınordu golü buldu. Sağ çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen genç Burak, şık bir şut çekti. Barajın üzerinden geçen top üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 0-1.
87'nci dakikada Altınordu farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Ahmet İlhan'ın yerden pasında arka direkte Metehan meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 0-2.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.