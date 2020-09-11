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'dan bombası!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden , bir yandan transfer harekatına da gaz verdi. ’nun yanına bir isim daha arayan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak ’ten ’i istedi. İşte tüm gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberi

Giriş Tarihi: 11.9.2020 00:34 Son Güncelleme: 12.9.2020 01:28 ABONE OL
Galatasaray'dan Clement Grenier bombası!

Stoke City'den Karo Etebo'yu 1 yıllığına kiralayan ve yarın başlayacak yeni sezon öncesi orta sahasını bir isimle daha güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Marsilya'dan Kevin Strootman, Fiorentina'dan Marco Benassi ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ile görüşen ancak henüz transferde sonuç alamayan Cimbom, son olarak Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de top koşturan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Clement Grenier'yi gündemine aldı.

LYON'DA BAŞLADI

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon da Twitter hesabından paylaştığı haberde sarı-kırmızılıların kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Grenier ile temasa geçtiğini yazdı. Galatasaray'ın oyuncunun maliyetine karşılamaya hazır olduğunu bildirirken Rennes'in düşünmek için süre istediği öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'da profesyonel futbol kariyerine başlayan tecrübeli futbolcu daha sonra Roma ve Guingamp formaları da giymişti.

Clément Grenier - Oyuncu profili 20/21 | Transfermarkt

Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Grenier, geride kalan sezonda 17 maçta forma şansı bulurken birer gol ve asist üretebildi. Fransız yıldız, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. (Fotomaç)

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Galatasaray'dan Clement Grenier bombası!
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