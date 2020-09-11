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ekibinin yasağı kalktı!

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, kulübün yasağının kalktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 15:21 Son Güncelleme: 11.9.2020 15:47 ABONE OL
Süper Lig ekibinin transfer yasağı kalktı!

Süper Lig'de yarın sezonun ilk haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor, geçen sezon kulüpte görev yapan teknik direktörler Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'e olan borcun faiziyle ödendiğini belirterek transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada "Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde, faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz. Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" denildi.

Denizlispor, yasağın kaldırılmasının ardından yeni transferlerine lisans çıkaracak.

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Süper Lig ekibinin transfer yasağı kalktı!
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