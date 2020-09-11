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'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 1. hafta maç programı fikstürü

'de 2020-2021 sezonu başlıyor. Futbolseverler için büyük hasret sona ererken ligler tam 47 günlük aranın ardından başlayacak. Süper Lig'de sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 1. hafta maç programı fikstürü...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 11:33 ABONE OL
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 1. hafta maç programı fikstürü

Süper Lig'de sezonun açılış maçında saat 20.00'de Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son şampiyon Medipol Başakşehir, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de haftanın maçları neler? İşte, Süper Lig 1. hafta maç programı...

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Yarın:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

13 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Kalyon)

TFF 1. LİG

Bugün:

19.00 Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

Yarın:

16.30 Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Ankaraspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

13 Eylül Pazar:

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Eylül Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 1. hafta maç programı fikstürü
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