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9 yıl sonra formasını giydi

'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. , 9 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı takımın formasını giydi. Öte yandan deneyimli yıldız sahaya kaptan olarak çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 12.9.2020 20:53 ABONE OL
Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray formasını giydi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayan Galatasaray'da üç futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmada Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Younes Belhanda, Emre Kılınç ve Radamel Falcao'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne görev bekledi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan yeni transferler Fatih Öztürk, Elabdellaoui ve Emre Kılınç, ilk kez bir resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı terletti.

ARDA 9 YIL SONRA...

Galatasaray'dan 2011'de ayrılan ve 9 yıl sonra yeniden dönen Arda Turan, sarı-kırmızılı formayı 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sırtına geçirdi.

Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Ardan Turan, Barcelona ve Medipol Başakşehir maceralarının ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.

2011'de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan Konyaspor karşısında çıkan Arda, 3 bin 403 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi.

Arda Turan, karşılaşmaya Galatasaray'ın kaptanı olarak çıktı.

ÜÇ YENİ TRANSFER KADRODA YOK

Galatasaray'da üç yeni transfer maç kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımın yeni oyuncularından Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ile Oghenekaro Etebo, maç kadrosu dışında kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, yaklaşık 2 ay sonra sahasında lig maçına çıktı. Süper Lig'de sahasında son maçını 2019-2020 sezonunun 33. haftasında Göztepe ile 18 Temmuz'da yapan Galatasaray, 56 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda rakip ağırladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN BİRLİK MESAJI

Türk Telekom Stadı'nın tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun birlik mesajı yer aldı. Bakan Kasapoğlu adına tribünde yer alan pankartta "Süper birlig olacak" ifadesi bulundu.

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