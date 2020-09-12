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'den sözleri! "İstedik ama olmadı"

'ın FK'yı 3-1 yendiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan , milli futbolcu 'nun transferine dair flaş ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, "Okay Yokuşlu'yu istedik ancak kulübünden dolayı gerçekleşmedi" dedi.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 22:37 Son Güncelleme: 12.9.2020 22:38 ABONE OL
Fatih Terim'den Okay Yokuşlu sözleri! İstedik ama olmadı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam Fatih Terim, adı uzun süredir sarı-kırmızılı takımla anılan Okay Yokuşlu'nun transferine dair konuştu. Terim, "Okay Yokuşlu'yu istedik. Okay da çok iyi niyetli davrandı ancak kulübü Celta Vigo izin vermedi ve transfer gerçekleşmedi." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın hocası, mücadeleyi ise şu sözlerle değerlendirdi: "İlk maçlar hep zordur. Kazandığımız için mutluyum. Bütün maç boyunca oyunun hakimiydik. İlk yarı daha diri ve iyiydik. İkinci yarı bir maçta üretilenden daha fazla pozisyon ürettik. Normalde 500-600 pas yapardık. Bu maçta kaleye daha hızlı gitmeyi hedefledik. 30 küsür defa içeri girip 20 defa şut atmışız. İlk lig maçında yapılabilecek en iyi şeyi yapmışız. Belhanda bugün iyi oynayanlardandı. İkinci yarıda bir maçta bulunabilecek pozisyon sayısından çok daha fazlasını ürettik. Bulduğumuz pozisyonları atmamız lazımdı, basit pozisyonlardı."

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Fatih Terim'den Okay Yokuşlu sözleri! "İstedik ama olmadı"
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