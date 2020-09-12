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0-2 Aytemiz | MAÇ SONUCU

'in ilk hafta maçında Demir Grup ile Aytemiz karşı karşıya geldi. Yeni 4 'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller Davidson ve Steven Caulker'dan geldi.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 16:51 Son Güncelleme: 12.9.2020 18:59 ABONE OL
Sivasspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en flaş iki ekibi Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor yeni sezonun ilk haftasında karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Davidson ve 90'ıncı dakikada Steven Caulker'dan kaydetti.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor ilk maçından galibiyetle ayrıldı, Sivasspor ise lige kendi sahasında kötü bir başlangıç yaptı.

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Sivasspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU
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