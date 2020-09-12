Sivasspor 0-2 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en flaş iki ekibi Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor yeni sezonun ilk haftasında karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Davidson ve 90'ıncı dakikada Steven Caulker'dan kaydetti.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor ilk maçından galibiyetle ayrıldı, Sivasspor ise lige kendi sahasında kötü bir başlangıç yaptı.