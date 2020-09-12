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Transferde son dakika: 'den hamlesi

Son dakika haberleri | ekiplerinden , transfer çalışmalarını sürdürürken gözünü Beşiktaşlı Lens'e dikti. ekibi Hollandalı yıldız için teklifini sundu.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 16:10 ABONE OL
Transferde son dakika: Göztepe'den Jeremain Lens hamlesi

Antalyaspor'a giden Serdar Gürler'in boşluğunu flaş bir isimle doldurmak isteyen Göztepe, Beşiktaşlı yıldız Jeremain Lens'in peşine düştü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre İzmir ekibi, kanat pozisyonu için Hollandalı futbolcuya teklif götürdü. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosunda düşünmediği ve kendisine takım bulmasını istediği Lens'in menajeri ile bağlantıya geçen İzmir temsilcisi maliyet araştırmasına başladı.

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Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 900 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcu, ücretinde indirime gitmesi halinde transferde daha somut adımlar atılacak. Lens ücretinde indirime giderse, sarı-kırmızılı yönetim, Kartal'ın kapısını çalarak bonserviste kolaylık isteyecek.

Lens'in siyah-beyazlı takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Transferde son dakika: Göztepe'den Jeremain Lens hamlesi
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