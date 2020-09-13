Karşılaşma sonrası flaş sözler! "Bu maç kimseyi kandırmasın"

Sonuçta G.Saray, lige 3 puanla başladı. Bu maç kesinlikle kimseyi kandırmasın. Çok kötü ve dağınık bir futbol oynayan misafir takım, buna rağmen bir gol atıp, 4 tane de yüzde yüzlük pozisyon kaçırmışsa bu görüşüm hakkında önemli bir göstergedir.



