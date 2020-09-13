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Karşılaşma sonrası flaş sözler! "Bu maç kimseyi kandırmasın"

, 'e 3 puanla başladı. Sahasında Gaizantep FK'yı konuk eden Aslan, 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Karşılaşma boyunca birçok pozisyona giren sarı-kırmızılılar, farkı daha fazla açma şansını değerlendiremedi. Mücadeleyi değerlendiren usta yazar , Galatasaray'ın penaltısının yanlış karar oldığunu söylerken flaş bir tespitte daha bulundu. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 09:09 Son Güncelleme: 13.9.2020 09:19 ABONE OL
Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

'ın dün geceki kadro yapısı 'in alışılmış, tempolu dar alan presli oyununa uygun değildi. Bu tip bir orta saha formatıyla tempolu hücum etkinliği sağlamak ve takım savunmasında arızalar göstermemek bana göre çok zordu.

Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

Ama her maçı analiz ederken öncelikle rakibi düşünmek lazım. penaltı ile erken skor avantajı yakaladıktan sonra takımı çağdışı ofsayt taktiğine başvurunca Galatasaray cephesinde her şey güllük gülistanlık oldu.

Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

Defansın arkasına atılan toplarla usta ayaklar, arka arkaya goller ve pozisyonlar buldu. 2. devre tarihi bir farka gidebilirdi ama çok net fırsatlar kaçtı.

Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

Sonuçta G.Saray, lige 3 puanla başladı. Bu maç kesinlikle kimseyi kandırmasın. Çok kötü ve dağınık bir futbol oynayan misafir takım, buna rağmen bir gol atıp, 4 tane de yüzde yüzlük pozisyon kaçırmışsa bu görüşüm hakkında önemli bir göstergedir.


Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

Dün gece için 3 notum var... Birincisi; 'daki fizik açıdan iyiye gidiş... İkincisi; yeni sağ bek Omar görev yerinin tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

Şimdiden söyleyeyim, iyi bir . Ve üç; dün gece G.Saray'da en çok Taylan'ı beğendim. Terim her zaman rahatlıkla görev vereceği bir ismi daha kazanmış oldu.


Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

Dünyada VAR uygulamasını en kötü biz kullanıyoruz... Her tip kararda çifte standart uygulanıyor. Penaltı öncesi Taylan, rakipten topu çok net bir faulle alıyor...

Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

Bu atak sonucu penaltı meydana geliyor. Bu durumlarda gol de olsa penaltı da verilse iptal edilmesi gerekir.

Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

Önemli bir örnek vereyim, geçen sene 3-3'lük - maçında, uzatmada çok güzel bir gol atmıştı ama kendi korner noktasındaki faulle alınan bir top nedeniyle gol iptal edilmişti.

Karşılaşma sonrası flaş sözler! Bu maç kimseyi kandırmasın

Herkes de buna doğru karar demişti. Peki dünkü nasıl bir karar?

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Karşılaşma sonrası flaş sözler! "Bu maç kimseyi kandırmasın"
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