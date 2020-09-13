Karşılaşma sonrası flaş sözler! "Bu maç kimseyi kandırmasın"

Galatasaray'ın dün geceki kadro yapısı Fatih Terim'in alışılmış, tempolu dar alan presli oyununa uygun değildi. Bu tip bir orta saha formatıyla tempolu hücum etkinliği sağlamak ve takım savunmasında arızalar göstermemek bana göre çok zordu.
Ama her maçı analiz ederken öncelikle rakibi düşünmek lazım. Galatasaray penaltı ile erken skor avantajı yakaladıktan sonra Gaziantep takımı çağdışı ofsayt taktiğine başvurunca Galatasaray cephesinde her şey güllük gülistanlık oldu.
Defansın arkasına atılan toplarla usta ayaklar, arka arkaya goller ve pozisyonlar buldu. 2. devre tarihi bir farka gidebilirdi ama çok net fırsatlar kaçtı.
Sonuçta G.Saray, lige 3 puanla başladı. Bu maç kesinlikle kimseyi kandırmasın. Çok kötü ve dağınık bir futbol oynayan misafir takım, buna rağmen bir gol atıp, 4 tane de yüzde yüzlük pozisyon kaçırmışsa bu görüşüm hakkında önemli bir göstergedir.
Dün gece için 3 notum var... Birincisi; Arda Turan'daki fizik açıdan iyiye gidiş... İkincisi; yeni transfer sağ bek Omar görev yerinin tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor.
Şimdiden söyleyeyim, iyi bir transfer. Ve üç; dün gece G.Saray'da en çok Taylan'ı beğendim. Terim her zaman rahatlıkla görev vereceği bir ismi daha kazanmış oldu.
Dünyada VAR uygulamasını en kötü biz kullanıyoruz... Her tip kararda çifte standart uygulanıyor. Penaltı öncesi Taylan, rakipten topu çok net bir faulle alıyor...
Bu atak sonucu penaltı meydana geliyor. Bu durumlarda gol de olsa penaltı da verilse iptal edilmesi gerekir.
Önemli bir örnek vereyim, geçen sene 3-3'lük Galatasaray-Gaziantep maçında, Antep uzatmada çok güzel bir gol atmıştı ama kendi korner noktasındaki faulle alınan bir top nedeniyle gol iptal edilmişti.
Herkes de buna doğru karar demişti. Peki dünkü nasıl bir karar?