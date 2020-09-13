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Son dakika haberleri | İsmi ekipleriyle anılan kimdir? 27 yaşındaki forvet, kariyerinde hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı?

Giriş Tarihi: 13.9.2020 16:32 Son Güncelleme: 13.9.2020 16:33 ABONE OL
Mbwana Samatta kimdir?

İsmi Süper Lig ekipleriyle anılan Mbwana Samatta kimdir? 27 yaşındaki forvet, kariyerinde hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı?

Mbwana Samatta kimdir?

23 Aralık 1992'de Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde dünyaya gelen Samatta, futbola 2010 yılında ülkesini takımlarından African Lyon'da başladı. Tanzanya'da Simba takımının da formasını giydikten sonra Kongo takımı TP Mazembe takımına transfer oldu. Burada 5 sezon oynadıktan Avrupa'nın yolunu tutan Tanzanyalı forvet, 2016'da Belçika'dan Genk'e imza attı. Son olarak geçen sezonun devre arasında 10.5 milyon euro bedelle Premier Lig'e giden Samatta, Aston Villa'ya katıldı.

Kariyerinde 249 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 98 gol attı ve 27 asist yaptı.

Tanzanya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Samatta, milli formayla 51 maçta 18 gol kaydetti.

Samatta, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Belçika'da Genk' 4-2 yenildiği maçta 2 gol atmıştı.

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Mbwana Samatta kimdir?
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