Trabzonsporlu Sörloth’un aklını çeldiler!

Trabzonspor ile Alexander Sörloth'un arasına Leipzig girdi… Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Sörloth'un bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde hakları 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a geçecekti. Ancak Leipzig, Timo Werner'in yerine transfer etmek istediği Sörloth için Trabzonspor ile Crystal Palace'ı karşı karşıya getirdi. Trabzonspor'a ilk olarak 17 (yarısı Crystal Palace'a) + 3 milyon Euro öneren Alman kulübü bir yandan da bordo-mavililerin onayı olmadan futbolcu ile masaya oturdu.



TRABZONSPOR TAVİZ VERMEDİ

Ancak Trabzonspor, "Palace'ın payı çıkınca, kasamıza net 15 milyon Euro girmeli" cevabını verince Almanlar, Crystal Palace'a "Parayı siz alın" teklifini götürdü. Ama İngiliz kulübü, Trabzonspor'u işaret edince Leipzig yeni bir teklifle bordo- mavililerin kapısını çaldı: 20 milyon Euro net (yarısı Palace'a) ve 4 milyon Euro da bonus... Aancak Almanlar yine umduğu sonucu alamadı ve gözlerini Sörloth'a dikti.



PARA İLE İKNA ETTİLER

Trabzonspor'dan bonuslar dahil yılda 1.5 milyon Euro alan Norveçli'yi 3.3 milyon Euro garanti yıllık ücrete ikna eden Leipzig amacına ulaştı. Milli takım için ülkesine giden Sörloth'un salı günü dönmesi gerekiyordu. Ancak Kovid-19 testini gerekçe göstererek dönüşünü cuma gününe erteleyen Norveçli sözünü tutmayınca Trabzonspor da noter kanalı ile yasal işlemleri başlattı.



"OĞLUMLA GÖRÜŞMEDİM"

Sörloth'un babası Goran Sörloth, Norveç kanalı TV2'ye oğluyla iletişimde olmadığını söyleyip, "Oğlumla görüşmedik. Bu yüzden transferi hakkında herhangi bir net açıklama yapamam. Resmi belgeleri görene kadar bir şey söyleyemem. Bu süreçte aktif rol oynamadığımı bilin. Oğlumla temasta değilim" ifadelerini kullandı.



ZORLU MAÇTA MECBURİ REVİZYON

Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı öncesi üç sakat var: Trondsen, Pereira ve Marlon.. Bu üçlünün yanı sıra Sörloth da yok. Takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı da riske edilmeyecek. Son gelişmelerle eli iyice daralan teknik direktör Newton'ın Serkan Asan'ı sağ bek, Kamil Ahmet'i de sol beke koyması, Flavio'yu da 6 numarada oynatması bekleniyor. Sol açıkta Nwakaeme, forvette ise Ekuban görev alacak. Bu arada Trondsen ameliyat olmak için İsveç'e gitti.



İKİ GÖRÜŞ

Sizce Trabzonspor'la Beşiktaş arasında oynanacak sezonun ilk büyük maçında favori hangi takım? Karşılaşma nasıl sonuçlanır?



İskender GÜNEN: Kadrosu yetersiz

Sezon başlangıçları her zaman zordur. Buna pandemi süreci eklendiğinde sorunlar, geçen sezonlara göre daha da büyük. Hazırlık kampları ve maçları yapılamadığı için sezon başı karşılaşmalarında sürpriz puan kayıpları yaşanacaktır. Yani şu anda hiçbir takım hazır değil. Trabzonspor'un problemleri bir hayli fazla. Pereira, Trondsen ve Marlon sakatlıkları nedeni ile yok. Sörloth'un durumu ise meçhul. Bir de taraftar olmadığını düşünürsek geçen sezonlara göre favori olarak gösterilme şansı ne yazık ki bulunmuyor. Bordo-mavililer adına bir başka yetersizlik ise savunmada geçen sezondan farklı bir yapıları yok. Özellikle savunmanın ortasında gerekli yeterlilikte oyuncu eksikliği devam etmekte. Orta alanda ise Abdulkadir Parmak'a yardımcı olabilecek dirençli bir futbolcu olmadığı için geçen sezon puan kayıpları yaşandı. Yeni transferlerden Flavio, hazırlık maçlarında ümit verdi. Trondsen'in sakatlığı ise ofansif anlamda Trabzon için dezavantajdır.



Fatih DOĞAN: Golcüsüz derbi...

Pandemi dolayısıyla görüldü ki, tam değil yarımız. Takımlar, kadrolarını ekim ayına kadar yavaş yavaş oluşturacak. Bu dönemi en az zararla kapatan kârlı çıkacak. Trabzon-Beşiktaş derbisinin ilk hafta oynanması talihsizlik. Burak gittikten sonra Beşiktaş'a alınan bir golcü yok. Yerine Larin oynayacak. Trabzonspor, Leipzig'e gitmek için gemileri yakmış olan ve geri dönmeyen Sörloth'tan yoksun çıkacak sahaya. Trabzonspor'da Pereira'nın yokluğunu Serkan, Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den boşalan yeri Necip dolduracak. Trabzon solda Novak'ın boşluğunu doldurmak için Kamil Ahmet'i oynatırken Beşiktaş, N'Koudou'dan boş kalan sol açığına Boyd'u kaydırıp onun yerine de ilk kez sağ açıkta Hasic'i oynatacak. Hem Beşiktaş için hem Trabzon için eksikler nedeniyle çok zor bir karşılaşma. Üstüne üstlük Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Beşiktaş, taraftarın inandığı ve "En büyük silahımız" dediği hocasından mahrum kalacak. Bence gol için duran topların, frikiklerin ön plana çıkacağı bir maç olacak.