Barcelona'dan Lionel Messi'ye flaş talep!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı alınan ağır yenilgi sonrası ayrılık kararı alan Lionel Messi, bir sezon daha, sözleşmesi bitene kadar Barcelona'da kalmaya karar verdi. Katalan ekibi, Arjantinli yıldızdan flaş bir talepte bulundu.



Barcelona ile Messi arasında geçen çalkantılı dönemden sonra Lionel Messi, İspanyol devinde bir sezon daha kalma kararı aldı. Halihazırda yıllık net 80 milyon Euro kazanan Messi, en çok kazanan futbolcu konumunda. Corona virüsü sonrası ekonomik anlamda zor günler geçiren Barcelona, Arjantinli yıldızdan ve diüer futbolculardan indirim talep edecek.



Messi ile Barcelona Başkanı Josep Bartomeu'nun yakın zamanda bir araya gelmesi ve bu konuyu görüşmesi bekleniyor.

