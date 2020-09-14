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'a İtalyan sağ bek! ...

Son dakika haberleri... beyazlı takımda sağ bek 'ün ayrılığı sonrası arayışlar devam ediyor. Siyah beyazlı takım ekibinde forma giyen İtalyan sağ beki gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.9.2020 18:50 Son Güncelleme: 14.9.2020 18:51 ABONE OL
Beşiktaş'a İtalyan sağ bek! Ezequiel Schelotto...

'ün ayrılığı sonrası sağ bek bölgesine oyuncu arayışlarını sürdüren için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'a İtalyan sağ bek! Ezequiel Schelotto...

beyazlı takımın, son olarak Brighton'da forma giyen için devreye girdiği ifade edildi.

Beşiktaş'a İtalyan sağ bek! Ezequiel Schelotto...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre; 'ın yanı sıra 'in yeni ekiplerinden de Schelotto'ya teklifte bulundu.

Beşiktaş'a İtalyan sağ bek! Ezequiel Schelotto...

ÖNCELİĞİ SERIE A
İki ekibinin etmek istediği 31 yaşındaki sağ bekin talipleri arasında ile Genoa da yer alıyor.

Beşiktaş'a İtalyan sağ bek! Ezequiel Schelotto...

Tecrübeli futbolcunun önceliğinin 'ya dönmek olduğu da dile getiriliyor.

Beşiktaş'a İtalyan sağ bek! Ezequiel Schelotto...

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Kariyeri boyunca Banfield, Cesena, Atalanta, Catania, Inter, Sassuolo, Parma, Chievo ve Sporting'de top koşturan , son olarak Brighton formasını terletti.

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Beşiktaş'a İtalyan sağ bek! Ezequiel Schelotto...
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