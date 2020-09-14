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'den ayrılan Udinese ile anlaştı

Son dakika haberleri... ile yollarını ayıran 'ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli orta saha İtalyan ekibi Udinese ile anlaştı. Transferin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 10:22 Son Güncelleme: 14.9.2020 10:41 ABONE OL
Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan Udinese ile anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih eden Tolgay Arslan, İtalya ekibi Udinese ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon planlamasında yüksek ücret alan futbolculardan indirime gitmelerini isteyen, bazı futbolcularla ise yollarını ayıran Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yeni sezon için anlaşma sağlanmamıştı.

Yüksek rakam aldığı için sarı-lacivertli ekiple yollarını karşılıklı olarak ayıran Tolgay Arslan, İtalya Seri A ekiplerinden Udinese ile anlaştı. Udinese Teknik Direktörü Luca Gotti'nin takımda görmek istediği başarılı futbolcunun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ın da takımında istediği ancak yıllık geliri yüksek diye kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan, daha önce Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Udinese'yi çalıştırırken de listesinde yer almıştı.

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Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan Udinese ile anlaştı
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