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G.Saray ve 1. Lig'den genç yıldızın peşinde!

Son dakika ve haberleri | Galatasaray ile Medipol Başakşehir bu kez transferde karşı karşıya geldi. 'de 40 haftalık uzun maraton için geniş kadrolar kurmak isteyen iki takım da Akhisarspor'un genç yeteneği 'i transfer etmek için yarışa girdi. Bu yarışın içerisinde 'da var.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:03 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:04 ABONE OL
G.Saray ve Başakşehir TFF 1. Lig'den genç yıldızın peşinde!

TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'un genç oyuncusu Ali Kaan Güneren, Süper Lig ekiplerinin gündeminde. 20 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir başta olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray da kadrosuna katmak istiyor.

Akhisarspor formasıyla geçen sezon 14 maça çıkan Güneren, Türkiye Ümit Milli Takım formasını da terletiyor. Akhisarspor'un genç orta saha oyuncusu için belirlediği bonservis bedeli ise 2 milyon Euro. Başta Başakşehir olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Güneren'in Akhisarspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray Ali Kaan Güneren'i transfer etti mi? Akhisarspor'dan son dakika açıklaması - Akhisarspor Haberleri - Spor

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G.Saray ve Başakşehir TFF 1. Lig'den genç yıldızın peşinde!
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