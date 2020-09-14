Şampiyon kötü başladı! Hatayspor 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Başakşehir ile TFF 1. Lig'i şampiyon olarak bitiren Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi takım Hatayspor 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Selim Ilgaz ve 90+1'de Barbosa kaydetti. Selim Ilgaz'ın golü Hatayspor'un Süper Lig'deki ilk golü olarak tarihe geçti.
Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.