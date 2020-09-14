Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyon kötü başladı! Hatayspor 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Şampiyon kötü başladı! Hatayspor 2-0 | MAÇ SONUCU

'in ilk haftasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren ile TFF 1. Lig'i şampiyon olarak bitiren Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi takım Hatayspor 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 18:54 Son Güncelleme: 14.9.2020 22:01 ABONE OL
Şampiyon kötü başladı! Hatayspor 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Başakşehir ile TFF 1. Lig'i şampiyon olarak bitiren Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi takım Hatayspor 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Selim Ilgaz ve 90+1'de Barbosa kaydetti. Selim Ilgaz'ın golü Hatayspor'un Süper Lig'deki ilk golü olarak tarihe geçti.

Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün akşam MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 13 Eylül 2020 Pazar günü MasterChef elenen isim belli oldu mu? Şaşırtan isim...
Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…
SON DAKİKA - Coronavirüsün genom dizisinde insan parmak izi var! Çinli bilim insanından korkutan Covid-19 iddiası! Gerçekler saklanıyor!
Meteoroloji'den son dakika toz fırtınası uyarısı geldi...Ankara Polatlı'daki kum fırtınasından sonra dikkat! "Pencereleri açmayın..."
Masterchef'te üç hafta üst üste elenen yarışmacıyı önceden ifşa etti! Masterchef'le ilgili bilgi veren o hesap soru işaretine neden oldu
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı! Fahriye’nin çantası sosyal medyada gündem oldu!
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri... 14 Eylül 2020 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?
Buzdolabına koyarsanız zehre dönüştüğü ortaya çıktı
Aleyna Çakır hakkında son dakika: Ankara'da hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın şiddete uğrarken ses kayıtları ortaya çıktı! Ümit Can Uygun...
KPSS soru ve cevapları pdf olarak yayınlandı! KPSS lisans soruları ve cevap anahtarını ÖSYM son dakika duyurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon kötü başladı! Hatayspor 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA