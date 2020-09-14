Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kefil oldu Tisserand alındı

Kefil oldu Tisserand alındı

’dan sonra Tisserand da yönetimin yeni hocasına hediyesi. 27 yaşındaki Kongolu stoper, 'un takibinde olan bir isimdi. Oyuncu diz sakatlığı nedeniyle Wolfsburg'da fazla süre alamasa da milli takımda kaptanlığa kadar yükseldi

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 14.9.2020 ABONE OL
Kefil oldu Tisserand alındı
Fenerbahçe, defansını Demokratik Kongolu stoper ile güçlendirdi. Haftalardır süren görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı, son pürüzler giderildi ve 27 yaşındaki Marcel Tisserand Fenerbahçeli oldu. Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un yönetime sunduğu bir isimdi. Başkan Ali Koç ve sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Enner Valencia'dan sonra Bulut'un Marcel Tisserand isteğini de geri çevirmedi.

DİZİNDEN SAKATLANDI
1 Temmuz 2018'den beri Alman ekibinde forma giyen Tisserand, geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle takımda geriye düşse de Demokratik Kongo Milli Takımı'nda kaptanlığa kadar yükseldi. Geçtiğimiz sezon 23 maçta görev alan 27 yaşındaki stoper, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Kariyerinde Monaco ve Toulouse'ta da oynadı. Tisserand bu sezon Lemos, İsmail, Mert Hakan, Caner, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'dan sonra 12. transfer olacak.

İSTANBUL'A GELDİ 'MUTLUYUM' DEDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, dün gece 23.20''de İstanbul'a geldi. Kongolu stoper, "İstanbul'da olduğum için gayet mutluyum. Uzun zamandır görüşme halindeyiz. Umarım her şey yolunda gider ve takım arkadaşlarımla tanışma imkânı bulurum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 13 Eylül 2020 Pazar MasterChef elenen isim belli oldu mu? Şaşırtan isim...
Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…
Son dakika haberi: Çinli bilim insanından korkutan Covid-19 iddiası! Gerçekler saklanıyor! Coronavirüsün genom dizisinde insan parmak izi var
Buzdolabına koyarsanız zehre dönüştüğü ortaya çıktı
BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu bu haftada dolu dolu geliyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu Cuma neler var?
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı! Fahriye’nin çantası sosyal medyada gündem oldu!
Vücuttaki tüm zehri atan gıda...
Kapalıçarşı’dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları bugün ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları kaç para?
SON DAKİKA HABERİ! 13 Eylül Türkiye'de güncel corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 13 Eylül 2020 Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
ARKADAŞINA GÖNDER
Kefil oldu Tisserand alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA