Kefil oldu Tisserand alındı

Fenerbahçe, defansını Demokratik Kongolu stoper ile güçlendirdi.Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un yönetime sunduğu bir isimdi.1 Temmuz 2018'den beri Alman ekibinde forma giyen Tisserand, geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle takımda geriye düşse de Demokratik Kongo Milli Takımı'nda kaptanlığa kadar yükseldi.Kariyerinde Monaco ve Toulouse'ta da oynadı. Tisserand bu sezon'dan sonra 12. transfer olacak.Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, dün gece 23.20''de İstanbul'a geldi. Kongolu stoper, "İstanbul'da olduğum için gayet mutluyum. Uzun zamandır görüşme halindeyiz. Umarım her şey yolunda gider ve takım arkadaşlarımla tanışma imkânı bulurum" dedi.