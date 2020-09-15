Dortmund'lu Jude Bellingham Nuri Şahin'in rekorunu kırdı

Dortmund'un genç oyuncusu Jude Bellingham kulüp tarihine adını yazdırdı.

Geçtiğimiz yıl Birmingham formasıyla gelmiş geçmiş en genç gol atan futbolcu olan 17 yaşındaki futbolcu, aynı başarıyı Alman ekibinde de tekrarladı.

Genç isim, bu rekoru Nuri Şahin'in elinde almış oldu. Jude Bellingham, 17 yaş 77 günlükken Almanya Kupası 1. tur maçında Duisburg'a gol atarak bu başarıya imza attı.

Rekor, daha önce kulüp 17 yaş 82 günlükken gol atan Nuri Şahin'deydi.

Dortmund'un 5-0 kazandığı mücadelede diğer goller ise, Sancho (p), Hazard, Reyna ve Reus'tan geldi.