Galatasaray'dan Alman yıldız Götze'ye teklif

Süper Lig'de sezona üç puanla başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken 10 numara arayışlarına yönelik ortaya atılan iddia camiada heyecan yarattı.
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Alman yıldıza yaptığı teklif belli oldu.
Cimbom'un Alman oyuncuya yılda 5 milyon euro önerdiği kaydedilirken bu transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Bundesliga ekibi Dortmund'dan ayrılan oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
Götze, geçtiğimiz sezon Dortmund formasını 21 maçta giyerken, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.