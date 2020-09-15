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'dan Alman yıldız 'ye teklif

Son dakika haberleri... 'de sezona güzel futbol ve 3 gollü galibiyetle başlayan Galatasaray, transferde de atağa kalktı. 'yı satmaya hazırlanan sarı-kırmızılı takım, Faslı orta sahanın yerine pozisyonuna Alman yıldız 'yi alacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 12:25 Son Güncelleme: 15.9.2020 12:27 ABONE OL
Galatasaray'dan Alman yıldız Götze'ye teklif

'de sezona üç puanla başlayan , çalışmalarını sürdürürken arayışlarına yönelik ortaya atılan iddia camiada heyecan yarattı.

Galatasaray'dan Alman yıldız Götze'ye teklif

'nın takımdaki geleceğinin netleşmemesi üzerine arayışta olan sarı-kırmızılıların Mario ile anlaşmaya vardığı gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan Alman yıldız Götze'ye teklif

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Alman yıldıza yaptığı teklif belli oldu.

Galatasaray'dan Alman yıldız Götze'ye teklif

Cimbom'un Alman oyuncuya yılda 5 milyon euro önerdiği kaydedilirken bu transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Alman yıldız Götze'ye teklif

Bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan 'nın yerine alınması düşünülen 'yle 2 yıllık anlaşma yapılacağı ise gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan Alman yıldız Götze'ye teklif

Bundesliga ekibi Dortmund'dan ayrılan oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

Galatasaray'dan Alman yıldız Götze'ye teklif

, geçtiğimiz sezon Dortmund formasını 21 maçta giyerken, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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Galatasaray'dan Alman yıldız Götze'ye teklif
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