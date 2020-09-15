Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Benik Afobe'ye teklif yapıldı

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş'a sahasında mağlup olan Trabzonspor'da forvet sıkıntısı göze çarpmıştı.
Transferde gaza basan ve Alexander Sörloth ile yollarını ayrımaya hazırlanan bordo-mavililerde sürpriz bir transfer girişimi yaşandı.Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Stoke City'li Benik Afobe gündemde
Fırtına, İngiliz ekibi Stoke City'nin forveti Benik Afobe için harekete geçti.
Trabzonspor, 27 yaşındaki yıldız futbolcu için teklifini sundu.
BENIK AFOBE KİMDİR?
Bolton'da kariyerine başlayan Kongolu forvet Afobe 2016 yılında 13 milyon Euro'ya Bournemouth'a 2018 yılında Wolverhampton'a 2019 yılında da 13 milyon Euro'ya Stoke City'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden ve zor günler geçiren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 13 maçta 3 gol atmıştı.