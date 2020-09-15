Trabzonspor’dan 3 transfer birden

Sakatlıklar, Sörloth krizi ve Beşiktaş yenilgisi ile yeni sezona giren Trabzonspor'da yönetim transfere hız verdi.VITOR Hugo için Palmeiras'ı bir türlü ikna edemeyen bordo-mavililer,Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki stoperin de Trabzonspor'a sıcak bakması nedeniyle kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği kaydedildi.TRONDSEN'IN sakatlığı ile orta sahada eksilen Trabzonspor, Flavio'nun Bahia'dan takım arkadaşıiçin kolları sıvadı.Bunun üzerine bordomavili yönetim durumu değerlendirme kararı alırken, oyuncunun çok beğenildiği ve alınması için çaba sarf edileceği ifade edildi.