Trabzonspor’dan 3 transfer birden

Son gelişmelerden sonra Tunuslu forvet Wahbi Khazri defterini tekrar açan Fırtına, Meksikalı stoper Salcedo transferinde de önemli mesafe kat etti. Orta sahaya da Bahia’dan Gregore için temaslar başladı
Sakatlıklar, Sörloth krizi ve Beşiktaş yenilgisi ile yeni sezona giren Trabzonspor'da yönetim transfere hız verdi. ÖzellikleBeşiktaş maçında forvetteyaşanan sıkıntıdan sonraSt.Etienne'in Tunuslu yıldızıWahbi Khazri için girişimleryeniden başladı.İlk görüşmelerdeTürkiye'ye gelmefikrine sıcak bakmayangolcü oyuncuyuikna etmek isteyen yönetim,kulübüne de satın almaopsiyonuyla kiralamateklifiniyenileyecek.
SALCEDO İÇİN GERİ SAYIM
VITOR Hugo için Palmeiras'ı bir türlü ikna edemeyen bordo-mavililer, MeksikalıCarlos Salcedo transferinde önemli mesafekat etti. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki stoperin de Trabzonspor'a sıcak bakması nedeniyle kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği kaydedildi.
SAMBACI PAZARLIĞI
TRONDSEN'IN sakatlığı ile orta sahada eksilen Trabzonspor, Flavio'nun Bahia'dan takım arkadaşı Gregore de Magalhaesda Silva için kolları sıvadı. Transfermarkt verilerinegöre değeri 800 bin Euroolan Brezilyalı 6 numara içinBahia'nın daha yüksekbir fiyat istediği belirtildi. Bunun üzerine bordomavili yönetim durumu değerlendirme kararı alırken, oyuncunun çok beğenildiği ve alınması için çaba sarf edileceği ifade edildi.