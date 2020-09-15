Üç yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

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Üç yıldızdan 2'si 'ye! İşte o isimler...

Son dakika haberleri | Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, stoper sorununu da Tisserand ile çözdü. Sarı-lacivertlilerde yeni hedef ise forvet bölgesi. 'yi Lazio'ya satan Kanarya, 3 yıldızı gündemine aldı. Bu isimlerden ikisi yeni sezonda 'çubuklu' giyecek. İşte detaylar...

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Transferde son dakika: 3 yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

'de sezona deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan , transfere yoğunlaşmış durumda.

Transferde son dakika: 3 yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

Savunmadaki eksiği Marcel Tisserand ile çözen , forvet transferi için de son aşamaya geldi.

Transferde son dakika: 3 yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

'yi Lazio'ya satan, 'le yollarını ayıran sarı-lacivertli takım ileri uca 2 yapmayı hedefliyor.

Transferde son dakika: 3 yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

Birçok isimle görüşen yönetim girişimlerini 3 oyuncuda yoğunlaştırdı...

Transferde son dakika: 3 yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

İLK SIRADA ZE LUIS

Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılırken, görüşmeler sürüyor. Portekiz ekibi onay verirse 29 yaşındaki forvet hemen imzaya çağrılacak.

Transferde son dakika: 3 yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

Listenin ikinci sırasında Mbwana Samatta yer alıyor. 'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü, menajerler aracılığıyla kulübe teklif edildi. Şartlarda anlaşılması halinde onun da kiralanması bekleniyor.

Transferde son dakika: 3 yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

Öte yandan Lazio'dan ise Felipe Caicedo teklifi geldi. 'den Muriqi'yi alan İtalyan ekibi, Ekvadorlu santrforu yönetime önerdi.

Transferde son dakika: 3 yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

32 yaşındaki oyuncu için son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Bu hafta içinde en az bir forvetin isminin açıklanacağı gelen haberler arasında... (Fotomaç)

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Üç yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...
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