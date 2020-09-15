Üç yıldızdan 2'si Fenerbahçe'ye! İşte o isimler...

Süper Lig'de sezona Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Fenerbahçe, transfere yoğunlaşmış durumda.
Savunmadaki eksiği Marcel Tisserand ile çözen Fenerbahçe, forvet transferi için de son aşamaya geldi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan, Mevlüt Erdinç'le yollarını ayıran sarı-lacivertli takım ileri uca 2 transfer yapmayı hedefliyor.
Birçok isimle görüşen yönetim girişimlerini 3 oyuncuda yoğunlaştırdı...
İLK SIRADA ZE LUIS
Ze Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılırken, görüşmeler sürüyor. Portekiz ekibi onay verirse 29 yaşındaki forvet hemen imzaya çağrılacak.
Listenin ikinci sırasında Mbwana Samatta yer alıyor. Aston Villa'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki Tanzanyalı golcü, menajerler aracılığıyla kulübe teklif edildi. Şartlarda anlaşılması halinde onun da kiralanması bekleniyor.
Öte yandan Lazio'dan ise Felipe Caicedo teklifi geldi. Fenerbahçe'den Muriqi'yi alan İtalyan ekibi, Ekvadorlu santrforu yönetime önerdi.
32 yaşındaki oyuncu için son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Bu hafta içinde en az bir forvetin isminin açıklanacağı gelen haberler arasında... (Fotomaç)