1 milyon Euro denklemi!

Beşiktaş, Nikola Kalinic için Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerde İspanyol kulübünün istediği 4 milyon Euro'yu 2 milyon Euro'ya kadar indirdi. Bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro ayırabilen siyahbeyazlıların oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda ise farklı alternatifler masaya yatırıldı. Kalinic'e 2.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerildi. Hırvat yıldızın menajeri ise bonservisi bedavaya alabileceklerini belirtirken 1 milyon Euro'yu imza parası olarak talep etti.



500 KALİNİC'E, 500 MADRID'E

Bu gelişmeler sonrası beklemeye geçen Beşiktaş, sürecin uzaması üzerine Kalinic cephesine "500 bin Euro Atletico Madrid'e 500 bin Euro da size verelim. Transferi hızlı bir şekilde çözelim" teklifi iletti. Belirlenen bütçenin üzerine çıkmayacak olan Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid ve Kalinic denklemindeki bekleyişini sürdürüyor. En geç gelecek hafta başına kadar sorunun çözülmemesi halinde alternatif olarak bekleyen isimlerden biri kadroya dahil edilecek



- BİR GÖRÜŞ - FATİH DOĞAN

3 mevkiye nokta atışı şart

Beşiktaş forvet transferini şu ana kadar neden bitiremedi? Sizce sorun nedir?

SERGEN Yalçın, "Nokta atışı transfer şart. Hata yapmaya, vasat oyuncu almaya, gelişmeyi beklemeye tahammülümüz yok" dedi. Ancak geçen haftanın limitleri ve ekonomik verileri Beşiktaş yönetiminin elini bağlıyordu. Kalinic, Ze Luis gibi isimlerle görüşülse dahi Beşiktaş, sürekli kontrollü bir maliyet hesabı içerisindeydi. Ancak limitlerin artmasıyla birlikte hem Beşiktaş'ın eli rahatladı hem de piyasanın. Bundan sonra nokta transferi yapacaklardır. PAOK maçında golcü transferindeki gecikme nedeniyle eleştirildiler. Trabzonspor galibiyeti ve opsiyonu ile elleri rahatlamış oldu. Ancak Trabzonspor galibiyeti kimseyi, özellikle de Beşiktaşlı yöneticileri rehavete sürüklemesin. Bu sezon 50 maçın üzerinde yoğun bir tempoda oynayacak Beşiktaş'ın sağ bek, forvet ve sol açığa çok iyi takviye yapması gerekiyor.